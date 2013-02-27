В 7 сезоне 9 серии сериала «Ясновидец» после разрыва Шон вынужден съехать из квартиры бывшей. Чтобы платить аренду, Джулс разыскивает новую соседку, которую позже находят мертвой. Поиски убийцы приводят к таинственному преследователю.
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