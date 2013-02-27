Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "До рассвета" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Ясновидец Сезоны Сезон 7 Серия 9

Ясновидец 2006 - 2014 9 серия 7 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 7 сезона «Ясновидец»
Городсантабарбара 2
Сезон 7 / Серия 1 27 февраля 2013
Джульет заводит любовника
Сезон 7 / Серия 2 6 марта 2013
Сырокопченый Ласси
Сезон 7 / Серия 3 13 марта 2013
Двум старикам тут не место
Сезон 7 / Серия 4 20 марта 2013
100 улик
Сезон 7 / Серия 5 27 марта 2013
Цирк души
Сезон 7 / Серия 6 3 апреля 2013
Мальчишник
Сезон 7 / Серия 7 10 апреля 2013
Налево или направо повернешь — все равно умрешь
Сезон 7 / Серия 8 17 апреля 2013
Джульет в брючном костюме
Сезон 7 / Серия 9 24 апреля 2013
Кандидат Санта-Барбары
Сезон 7 / Серия 10 1 мая 2013
Офисное пространство
Сезон 7 / Серия 11 8 мая 2013
Мертвый воздух
Сезон 7 / Серия 12 15 мая 2013
Выкуси
Сезон 7 / Серия 13 22 мая 2013
Никакого Траута
Сезон 7 / Серия 14 29 мая 2013
Ясновидец: Мюзикл
Сезон 7 / Серия 15 15 декабря 2013
О чем cерия

В 7 сезоне 9 серии сериала «Ясновидец» после разрыва Шон вынужден съехать из квартиры бывшей. Чтобы платить аренду, Джулс разыскивает новую соседку, которую позже находят мертвой. Поиски убийцы приводят к таинственному преследователю.

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы 2 комментария
Элементарно
Элементарно 1 комментарий
Оппенгеймер
Оппенгеймер 1 комментарий
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Kinoafisha.info App