В 7 сезоне 6 серии сериала «Ясновидец» на представлении, куда Гас повел сына своей знакомой, погибает артист. Это не случайность, а найти виновных можно, только работая в цирке. Подруга Ласситера выходит из тюрьмы, и он пытается устроить ее жизнь.