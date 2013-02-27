В 7 сезоне 6 серии сериала «Ясновидец» на представлении, куда Гас повел сына своей знакомой, погибает артист. Это не случайность, а найти виновных можно, только работая в цирке. Подруга Ласситера выходит из тюрьмы, и он пытается устроить ее жизнь.
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