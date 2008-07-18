В 3 сезоне 14 серии сериала «Ясновидец» Джулиет задерживает Райана — патологического лжеца. Мужчина известен тем, что уже не раз отправлял полицию по ложному следу. Кажется, что на этот раз он говорит правду и знает, кто совершил убийство.