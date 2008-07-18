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Киноафиша Сериалы Ясновидец Сезоны Сезон 3 Серия 7

Ясновидец 2006 - 2014 7 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Ясновидец»
Призраки
Сезон 3 / Серия 1 18 июля 2008
Убийство? Кто-нибудь? Отзовитесь!
Сезон 3 / Серия 2 25 июля 2008
Сорвиголовы!
Сезон 3 / Серия 3 1 августа 2008
Самое невероятное приключение в истории кабельного телевидения
Сезон 3 / Серия 4 8 августа 2008
Диско не умерло. Его убили!
Сезон 3 / Серия 5 15 августа 2008
Кажется, здесь кого-то убили
Сезон 3 / Серия 6 22 августа 2008
Поговори со мной о дерби
Сезон 3 / Серия 7 5 сентября 2008
Зашел как-то Гас в банк…
Сезон 3 / Серия 8 12 сентября 2008
Рождественская радость
Сезон 3 / Серия 9 28 ноября 2008
Шесть футов под водой
Сезон 3 / Серия 10 9 января 2009
Плохой, плохой Ласси
Сезон 3 / Серия 11 16 января 2009
Земля, ветер и... подожди
Сезон 3 / Серия 12 23 января 2009
Футбольные страсти
Сезон 3 / Серия 13 30 января 2009
Правдивая ложь
Сезон 3 / Серия 14 6 февраля 2009
Вторник 17-ое
Сезон 3 / Серия 15 13 февраля 2009
Вечер с мистером Яном
Сезон 3 / Серия 16 20 февраля 2009
О чем cерия

В 3 сезоне 7 серии сериала «Ясновидец» Джулиет должна внедриться в банду, которая имеет характерный почерк: ее члены передвигаются на роликовых коньках. Шон обнаруживает, что ограбления совершаются, чтобы скрыть другое, более опасное преступление.

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