Самое невероятное приключение в истории кабельного телевидения
Сезон 3 / Серия 48 августа 2008
Диско не умерло. Его убили!
Сезон 3 / Серия 515 августа 2008
Кажется, здесь кого-то убили
Сезон 3 / Серия 622 августа 2008
Поговори со мной о дерби
Сезон 3 / Серия 75 сентября 2008
Зашел как-то Гас в банк…
Сезон 3 / Серия 812 сентября 2008
Рождественская радость
Сезон 3 / Серия 928 ноября 2008
Шесть футов под водой
Сезон 3 / Серия 109 января 2009
Плохой, плохой Ласси
Сезон 3 / Серия 1116 января 2009
Земля, ветер и... подожди
Сезон 3 / Серия 1223 января 2009
Футбольные страсти
Сезон 3 / Серия 1330 января 2009
Правдивая ложь
Сезон 3 / Серия 146 февраля 2009
Вторник 17-ое
Сезон 3 / Серия 1513 февраля 2009
Вечер с мистером Яном
Сезон 3 / Серия 1620 февраля 2009
О чем cерия
В 3 сезоне 7 серии сериала «Ясновидец» Джулиет должна внедриться в банду, которая имеет характерный почерк: ее члены передвигаются на роликовых коньках. Шон обнаруживает, что ограбления совершаются, чтобы скрыть другое, более опасное преступление.
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