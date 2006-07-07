В 1 сезоне 7 серии сериала «Ясновидец» Шон нанимает новую секретаршу, которая даже не говорит на английском. К ним в бюро приходит человек и жалуется на преследование призраком. Оставшись у него дома, напарники становятся жертвами покушения.