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Киноафиша Сериалы Ясновидец Сезоны Сезон 1 Серия 15

Ясновидец 2006 - 2014 15 серия 1 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Ясновидец»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 7 июля 2006
Орффография
Сезон 1 / Серия 2 14 июля 2006
Скажи сейчас или замолчи навсегда
Сезон 1 / Серия 3 21 июля 2006
В поисках умершего мужа: курильщикам можно, животным нельзя
Сезон 1 / Серия 4 28 июля 2006
9 жизней
Сезон 1 / Серия 5 4 августа 2006
Правдивая реконструкция
Сезон 1 / Серия 6 11 августа 2006
И кого же ты зовёшь?
Сезон 1 / Серия 7 18 августа 2006
Шон против Красного Призрака
Сезон 1 / Серия 8 25 августа 2006
Не забывай меня
Сезон 1 / Серия 9 19 января 2007
Через звезды в Старбакс
Сезон 1 / Серия 10 26 января 2007
Любит, не любит, любит… ой, он умер!
Сезон 1 / Серия 11 2 февраля 2007
Облачно, возможно убийство
Сезон 1 / Серия 12 9 февраля 2007
Доигрались до убийства?
Сезон 1 / Серия 13 16 февраля 2007
Покер? Что-то слышал о ней
Сезон 1 / Серия 14 23 февраля 2007
Страшно и ужасно, или городская легенда
Сезон 1 / Серия 15 2 марта 2007
О чем cерия

В 1 сезоне 15 серии сериала «Ясновидец» Джулиет работает под прикрытием, чтобы расследовать убийство студентки, и ее новый образ вводит героев в ступор. Она просит помочь в раскрытии дела, чтобы поскорее выбраться из окружения ветреных девушек.

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