В поисках умершего мужа: курильщикам можно, животным нельзя
Сезон 1 / Серия 428 июля 2006
9 жизней
Сезон 1 / Серия 54 августа 2006
Правдивая реконструкция
Сезон 1 / Серия 611 августа 2006
И кого же ты зовёшь?
Сезон 1 / Серия 718 августа 2006
Шон против Красного Призрака
Сезон 1 / Серия 825 августа 2006
Не забывай меня
Сезон 1 / Серия 919 января 2007
Через звезды в Старбакс
Сезон 1 / Серия 1026 января 2007
Любит, не любит, любит… ой, он умер!
Сезон 1 / Серия 112 февраля 2007
Облачно, возможно убийство
Сезон 1 / Серия 129 февраля 2007
Доигрались до убийства?
Сезон 1 / Серия 1316 февраля 2007
Покер? Что-то слышал о ней
Сезон 1 / Серия 1423 февраля 2007
Страшно и ужасно, или городская легенда
Сезон 1 / Серия 152 марта 2007
О чем cерия
В 1 сезоне 15 серии сериала «Ясновидец» Джулиет работает под прикрытием, чтобы расследовать убийство студентки, и ее новый образ вводит героев в ступор. Она просит помочь в раскрытии дела, чтобы поскорее выбраться из окружения ветреных девушек.
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