Во 2 сезоне 13 серии сериала «Блудный сын» сотрудники нью-йоркской полиции заняты поисками серийного маньяка, который уже успел получить кличку Лесник. По ходу развития событий становится очевидным, что на кону стоит жизнь одного из стражей порядка.
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