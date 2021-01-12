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Киноафиша Сериалы Блудный сын Сезоны Сезон 2 Серия 13

Блудный сын 2019 13 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Блудный сын»
Эпизод 1
Сезон 2 / Серия 1 12 января 2021
Эпизод 2
Сезон 2 / Серия 2 19 января 2021
Эпизод 3
Сезон 2 / Серия 3 26 января 2021
Эпизод 4
Сезон 2 / Серия 4 2 февраля 2021
Эпизод 5
Сезон 2 / Серия 5 9 февраля 2021
Эпизод 6
Сезон 2 / Серия 6 16 февраля 2021
Эпизод 7
Сезон 2 / Серия 7 2 марта 2021
Эпизод 8
Сезон 2 / Серия 8 13 апреля 2021
Эпизод 9
Сезон 2 / Серия 9 20 апреля 2021
Эпизод 10
Сезон 2 / Серия 10 27 апреля 2021
Эпизод 11
Сезон 2 / Серия 11 4 мая 2021
Эпизод 12
Сезон 2 / Серия 12 11 мая 2021
Эпизод 13
Сезон 2 / Серия 13 18 мая 2021
О чем cерия

Во 2 сезоне 13 серии сериала «Блудный сын» сотрудники нью-йоркской полиции заняты поисками серийного маньяка, который уже успел получить кличку Лесник. По ходу развития событий становится очевидным, что на кону стоит жизнь одного из стражей порядка.

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