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Киноафиша Сериалы Призраки прошлого Сезоны Сезон 1 Серия 2

Призраки прошлого 2019 2 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Призраки прошлого» Дубинин устраивает допрос Иванову, в ходе которого у врача начинается приступ. Алексей понимает, что преступником является кто-то из его окружения, и начинает подозревать всех своих давних знакомых.

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