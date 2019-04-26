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Киноафиша Сериалы Призраки прошлого Сезоны Сезон 1 Серия 1

Призраки прошлого 2019 1 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 апреля 2019
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 апреля 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Призраки прошлого» Алексей неожиданно узнает, что кто-то повалил памятник его родных на кладбище. Фельдшеру приходится вернуться в мелкий город, в котором когда-то на выпускном вечере жестоко убили возлюбленную.

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