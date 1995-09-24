Меню
Гордость и предубеждение Сезон 1 Серия 5

Гордость и предубеждение 1995 5 серия 1 сезон

Серия 1
Сезон 1 / Серия 1 24 сентября 1995
Серия 2
Сезон 1 / Серия 2 1 октября 1995
Серия 3
Сезон 1 / Серия 3 8 октября 1995
Серия 4
Сезон 1 / Серия 4 15 октября 1995
Серия 5
Сезон 1 / Серия 5 22 октября 1995
Серия 6
Сезон 1 / Серия 6 29 октября 1995
О чем серия

В 1 сезоне 5 серии сериала «Гордость и предубеждение» приглашение в Пемберли способствует еще одной неожиданной встрече Элизабет и Дарси. Затем девушка получает письмо от Джейн, из которого узнает о ситуации с Лидией и Уикхемом.

