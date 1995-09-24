В 1 сезоне 1 серии сериала «Гордость и предубеждение» богач Чарльз Бингли приезжает на лето в графство Хартфордшир, арендуя роскошное поместье. Жительница близлежащего городка мисс Беннет рассчитывает выдать за джентльмена одну из своих дочерей.
Если «Невский» зашел, а «Первый отдел» устали пересматривать — готовьтесь к «Старому коню» на НТВ
Первые кадры «Глаз Черного моря» намекают: новый турецкий хит перешагнет успех и «Клюквенного щербета», и «Ветреного»
Лучший хоррор-хит этого лета получит приквел: для «сольника» выбрали самую странную героиню «Орудий»
Отказалась рожать Петросяну, но стала миллиардершей: спустя годы после развода Степаненко живет между Россией и США — и теперь возвращается на ТВ
Чтобы не скучать по высшему обществу: лучшие исторические сериалы, которые стоит посмотреть фанатам «Позолоченного века»
Потомок Исильдура на минималках: вот как выглядел бы Арагорн, если бы Мортенсена не уговорили
В голове его опилки — и «шиза»: абсолютно у всех героев «Винни Пуха» — серьезные беды с головой, и это подтверждают даже медики
Почти не ходит, живет на копейки, боится врачей: «главная бабушка» российского кино медленно угасает — коллеги не торопятся спасать Галину Стаханову
Османские лекари видели симптом, но не причину: загадочную смерть Хюррем попытались объяснить врачи — и малярия тут ни при чем
«Заплатили за молчание»: гибель Супонева дважды разбила сердце его супруги — неприятная правда всплыла через 20+ лет
От похорон и брака до трусов и подарка: тест по советскому кино для самых наблюдательных и тех, кто умеет читать между строк
