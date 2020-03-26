В 1 сезоне 6 серии сериала «Последний министр» у непутевого политика Евгения появляются союзники. Втайне от окружающих первый заместитель Нечаева указывает Тихомирову верное направление, помогая удержаться на высокой должности.
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