В 1 сезоне 3 серии сериала «Последний министр» непутевый чиновник Евгений Тихомиров заступает на высокую должность государственного планировщика. Но вместо рассмотрения серьезных дел ему поручают заниматься вопросами пчеловодства.
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