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Киноафиша Сериалы Последний министр Сезоны Сезон 1 Серия 3

Последний министр 2020 3 серия 1 сезон

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Все серии 1 сезона «Последний министр»
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 марта 2020
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 марта 2020
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 3 апреля 2020
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 3 апреля 2020
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5 6 апреля 2020
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6 11 апреля 2020
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7 14 апреля 2020
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8 18 апреля 2020
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9 21 апреля 2020
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10 25 апреля 2020
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11 5 мая 2020
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12 9 мая 2020
Эпизод 13
Сезон 1 / Серия 13 12 мая 2020
Эпизод 14
Сезон 1 / Серия 14 16 мая 2020
Эпизод 15
Сезон 1 / Серия 15 19 мая 2020
Эпизод 16
Сезон 1 / Серия 16 23 мая 2020
О чем cерия

В 1 сезоне 3 серии сериала «Последний министр» непутевый чиновник Евгений Тихомиров заступает на высокую должность государственного планировщика. Но вместо рассмотрения серьезных дел ему поручают заниматься вопросами пчеловодства.

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