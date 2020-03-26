В 1 сезоне 13 серии сериала «Последний министр» Тихомиров продолжает сражаться с недоброжелателями, которые регулярно вставляют ему палки в колеса. Попав в пробку, Евгений пытается решать государственные вопросы по телефону.
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