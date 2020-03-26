В 1 сезоне 15 серии сериала «Последний министр» московского чиновника вызывают в провинциальный город, что пагубно отражается на его взаимоотношениях с Раисой. Поездка в Саратов оборачивается для Тихомирова новыми неприятностями.
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