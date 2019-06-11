Во 2 сезоне 10 серии сериала «Поза» все друзья и родные поддерживают Бланку, когда ее состояние неожиданно ухудшается. В это же время Прей Телл решает ввести новую категорию на бале. Эйнджел понимает, что уже не так успешна, как была раньше…