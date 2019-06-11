Во 2 сезоне 1 серии сериала «Поза» мир меняется, а одна из самых известных певиц современности впервые заявляет о себе. Бланка уговаривает Эйнджел заняться новым делом в жизни, а Прей Телл неохотно решается посетить одну из встреч ACT UP.
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