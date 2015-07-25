В 1 сезоне 2 серии сериала «Пороги» Денисов тяжело переживает разрыв с женой и решает покончить жизнь самоубийством. Колосова рассказывает Дарье, что ее муж серьезно болен. Андрей, Дима и Полина отправляются в тайгу проведать охотника Ванчика.
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