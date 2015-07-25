В 1 сезоне 16 серии сериала «Пороги» Ольга и Денисов возобновляют свои отношения. Андрей узнает о том, что Оюна погибла в топях. Военные выходят на след лагеря золотоискателей. Бывшие друзья Ганжа и Волков встречаются в смертельной схватке.