В 1 сезоне 15 серии сериала «Пороги» в тайге Андрея задерживают пограничники, но ему удается сбежать от бывших сослуживцев. Дарья помогает Колосовой вырваться из психиатрической больницы. Ганжа воссоединяется с приемной матерью и Полиной.