В 1 сезоне 15 серии сериала «Пороги» в тайге Андрея задерживают пограничники, но ему удается сбежать от бывших сослуживцев. Дарья помогает Колосовой вырваться из психиатрической больницы. Ганжа воссоединяется с приемной матерью и Полиной.
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