В 3 сезоне 3 серии сериала «Пес» отделение Макса снова расследует дело, связанное с предметами роскоши. В своем доме убит известный коллекционер. Когда полиция выходит на исполнителей преступления, выясняется, что их тоже решили устранить…
Related video
Бондарчук уговорил Орбакайте сняться в стрингах: от кадров до сих пор пробирает до костей
Почернела от горя: что творится с певицей Натали после похорон мужа
У 4 знаков зодиака до конца лета будет черная полоса: готовьтесь к испытаниям
Якубовичу сочувствует вся страна: дело в странной дочери (фото)
Не зря этого актера обожали в СССР: до самой смерти кружил головы молоденьким (фото)
«Музей, не меньше!»: дворец Винер ошарашил даже живущего в элитных хоромах Малахова
«Тебя страна не простит»: почему Леонов угрожал Крутому в США
Самые мудрые мужчины носят эти имена: к их советам стоит прислушиваться
Всем знакам зодиака надо быть начеку: в августе есть сразу 15 крайне опасных дней
Лолита живет в постоянном страхе: самая близкая женщина изводит звезду
«Сваты» оказались бледной копией советского фильма: вы точно удивитесь
Забавный тест: какой вид транспорта описывает вашу интимную жизнь?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше
Авторизация по e-mail