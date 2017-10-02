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Пес 2015 6 серия 3 сезон

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Все серии 3 сезона «Пес»
Эпизод 1
Сезон 3 / Серия 1 2 октября 2017
Эпизод 2
Сезон 3 / Серия 2 3 октября 2017
Эпизод 3
Сезон 3 / Серия 3 4 октября 2017
Эпизод 4
Сезон 3 / Серия 4 4 октября 2017
Эпизод 5
Сезон 3 / Серия 5 5 октября 2017
Эпизод 6
Сезон 3 / Серия 6 5 октября 2017
Эпизод 7
Сезон 3 / Серия 7 6 октября 2017
Эпизод 8
Сезон 3 / Серия 8 9 октября 2017
Эпизод 9
Сезон 3 / Серия 9 9 октября 2017
Эпизод 10
Сезон 3 / Серия 10 10 октября 2017
Эпизод 11
Сезон 3 / Серия 11 10 октября 2017
Эпизод 12
Сезон 3 / Серия 12 11 октября 2017
Эпизод 13
Сезон 3 / Серия 13 11 октября 2017
Эпизод 14
Сезон 3 / Серия 14 12 октября 2017
Эпизод 15
Сезон 3 / Серия 15 12 октября 2017
Эпизод 16
Сезон 3 / Серия 16 13 октября 2017
Эпизод 17
Сезон 3 / Серия 17 16 октября 2017
Эпизод 18
Сезон 3 / Серия 18 16 октября 2017
Эпизод 19
Сезон 3 / Серия 19 17 октября 2017
Эпизод 20
Сезон 3 / Серия 20 17 октября 2017
О чем cерия

В 3 сезоне 6 серии сериала «Пес» в одном из ресторанов убивают бизнесмена. Затем в отделение Макса подбрасывают фото погибшего и улики. Максимов считает, что преступник осознанно хочет запутать полицию. Какая версия случившегося окажется правильной?

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