В 3 сезоне 17 серии сериала «Пес» Максим и его верный Пес распутывают дело о налете на инкассаторов. До этого им занимался сам Гнездилов, который уверен, что нашел всех виновных. Но сам Максимов убежден: настоящие преступники все еще на воле.