В 3 сезоне 2 серии сериала «Пес» Макс, Алексей и Лена пытаются найти связь между серией странных самоубийств — в разное время три богатых бизнесмена накладывают на себя руки схожими способами. К счастью, одного из них удается спасти.
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