В 3-м сезоне сериала «Первый отдел» продолжается история старшего следователя по особо важным делам, полковника юстиции Юрия Брагина. Он по-прежнему несет службу в 1-м отделе Второго следственного управления Следственного комитета России. Опытный следак, как и прежде, берет за самые трудные дела по всему Северо-Западному региону. Тем временем супруга героя Вера Брагина решает попробовать себя в качестве адвоката. Из-за этого в семье начинаются скандалы. Юрий, который всю свою жизнь занимался тем, что упекал преступников за решетку, не понимает супругу, которая решила защищать воров и убийц.