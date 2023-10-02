Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Первый отдел 3 сезон смотреть онлайн

Постер к 3-му сезону сериала Первый отдел
Киноафиша Сериалы Первый отдел Сезоны Сезон 3

Первый отдел 16+
Название Сезон 3
Премьера сезона 2 октября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 24
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Первый отдел»

В 3-м сезоне сериала «Первый отдел» продолжается история старшего следователя по особо важным делам, полковника юстиции Юрия Брагина. Он по-прежнему несет службу в 1-м отделе Второго следственного управления Следственного комитета России. Опытный следак, как и прежде, берет за самые трудные дела по всему Северо-Западному региону. Тем временем супруга героя Вера Брагина решает попробовать себя в качестве адвоката. Из-за этого в семье начинаются скандалы. Юрий, который всю свою жизнь занимался тем, что упекал преступников за решетку, не понимает супругу, которая решила защищать воров и убийц.

Рейтинг сериала

8.9
Оцените 30 голосов
7.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 3-го сезона сериала «Первый отдел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
1 серия
Сезон 3 Серия 1
2 октября 2023
2 серия
Сезон 3 Серия 2
2 октября 2023
3 серия
Сезон 3 Серия 3
2 октября 2023
4 серия
Сезон 3 Серия 4
2 октября 2023
5 серия
Сезон 3 Серия 5
2 октября 2023
6 серия
Сезон 3 Серия 6
2 октября 2023
7 серия
Сезон 3 Серия 7
2 октября 2023
8 серия
Сезон 3 Серия 8
2 октября 2023
9 серия
Сезон 3 Серия 9
2 октября 2023
10 серия
Сезон 3 Серия 10
2 октября 2023
11 серия
Сезон 3 Серия 11
2 октября 2023
12 серия
Сезон 3 Серия 12
2 октября 2023
13 серия
Сезон 3 Серия 13
2 октября 2023
14 серия
Сезон 3 Серия 14
2 октября 2023
15 серия
Сезон 3 Серия 15
2 октября 2023
16 серия
Сезон 3 Серия 16
2 октября 2023
17 серия
Сезон 3 Серия 17
2 октября 2023
18 серия
Сезон 3 Серия 18
2 октября 2023
19 серия
Сезон 3 Серия 19
2 октября 2023
20 серия
Сезон 3 Серия 20
2 октября 2023
21 серия
Сезон 3 Серия 21
2 октября 2023
22 серия
Сезон 3 Серия 22
2 октября 2023
23 серия
Сезон 3 Серия 23
2 октября 2023
24 серия
Сезон 3 Серия 24
2 октября 2023
График выхода всех сериалов
Главное — не превратиться в зомби самому: сколько времени займет просмотр 11 сезонов «Ходячих мертвецов» — цифра ужасает
«Просто женщина, изображающая сыщика»: зрители определились, кто лучше — Спасская или Каменская
Почему Евстигнеев в «Невероятных приключениях итальянцев в России» снялся с ногой в гипсе — версия, которая и удивит, и рассмешит
«Мастер и Маргарита» лидирует в новом рейтинге популярности: героиня обошла даже Ларину из «Евгения Онегина»
Алентовой стукнуло 38, но ее героине в разы меньше: разбираемся, сколько лет было персонажам в фильме «Москва слезам не верит»
«Никогда не прощу себя»: Ченнинг Татум назвал свою самую большую ошибку в карьере — и это не «Супер Майк» с рейтингом 5.2
Тест на зоркость: спорим, вы не замечали 5 ляпов в «Приключениях Электроника» — готовьтесь загибать пальцы (фото)
Более 18 млн зрителей в день премьеры: этот дорогущий сериал ABC изменил телевидение — ради него разбили настоящий самолет
Пэлтроу, сталкеры и тверк: эти 4 проекта стали самыми скандальными на Netflix — понятно, откуда у № 1 рейтинг 1.2
Свыше 200 млн просмотров: не знаете, что посмотреть в кино — как насчет боевика с «голосом» Джину из «Кейпоп-охотниц»?
Не «Джон Уик», а ангел: эта комедия с Ривзом еще не вышла, но уже получила 82% свежести на RT — а ведь это дебют режиссера
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше