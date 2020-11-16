В 1 сезоне сериала «Первый отдел» в центре событий оказываются следователи из Санкт-Петербурга, которые защищают мирных жителей города от представителей криминального мира. Юрий Брагин со своими коллегами расследует резонансное дело, а по возвращении в Питер узнает, что ему предлагают занять место вышедшего на пенсию руководителя отделения. У Брагина нет амбиций такого рода - он просто хочет продолжать делать свою работу по поиску и задержанию преступников. Герой погружается в расследование, связанное с убийством двух молодых девушек. Это произошло в Ленинградской области...