Первый отдел 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Первый отдел
Киноафиша Сериалы Первый отдел Сезоны Сезон 1

Первый отдел 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 16 ноября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 1-й сезон сериала «Первый отдел»

В 1 сезоне сериала «Первый отдел» в центре событий оказываются следователи из Санкт-Петербурга, которые защищают мирных жителей города от представителей криминального мира. Юрий Брагин со своими коллегами расследует резонансное дело, а по возвращении в Питер узнает, что ему предлагают занять место вышедшего на пенсию руководителя отделения. У Брагина нет амбиций такого рода - он просто хочет продолжать делать свою работу по поиску и задержанию преступников. Герой погружается в расследование, связанное с убийством двух молодых девушек. Это произошло в Ленинградской области... 

Рейтинг сериала

8.9
Оцените 30 голосов
7.6 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Первый отдел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Командировка I
Сезон 1 Серия 1
16 ноября 2020
Командировка II
Сезон 1 Серия 2
16 ноября 2020
Простое дело I
Сезон 1 Серия 3
17 ноября 2020
Простое дело II
Сезон 1 Серия 4
17 ноября 2020
Взятка I
Сезон 1 Серия 5
18 ноября 2020
Взятка II
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 2020
Праздник I
Сезон 1 Серия 7
19 ноября 2020
Праздник II
Сезон 1 Серия 8
19 ноября 2020
Зверь I
Сезон 1 Серия 9
20 ноября 2020
Зверь II
Сезон 1 Серия 10
20 ноября 2020
Взрыв I
Сезон 1 Серия 11
23 ноября 2020
Взрыв II
Сезон 1 Серия 12
23 ноября 2020
Поединок I
Сезон 1 Серия 13
24 ноября 2020
Поединок II
Сезон 1 Серия 14
24 ноября 2020
Вирус I
Сезон 1 Серия 15
25 ноября 2020
Вирус II
Сезон 1 Серия 16
25 ноября 2020
Смягчающие обстоятельства I
Сезон 1 Серия 17
26 ноября 2020
Смягчающие обстоятельства II
Сезон 1 Серия 18
26 ноября 2020
Личный мотив I
Сезон 1 Серия 19
27 ноября 2020
Личный мотив II
Сезон 1 Серия 20
27 ноября 2020
График выхода всех сериалов
