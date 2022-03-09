Меню
Первый отдел 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Первый отдел
Киноафиша Сериалы Первый отдел Сезоны Сезон 2

Первый отдел 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 9 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 40 минут
О чем 2-й сезон сериала «Первый отдел»

Во 2 сезоне сериала «Первый отдел» история о сотрудниках Следственного комитета России, которые занимаются расследованием самых сложных случаев. В центре событий оказывается один из лучших оперативников - Юрий Брагин. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он занял должность следователя по особо важным делам в главном подразделении СК. Герой старается не забывать родных и приезжать в Питер как можно чаще, но огромное количество работы часто мешает ему навещать семью. Жена устала от того, что его всегда нет рядом, и грозит подать на развод. В Москве у Юрия тоже возникают сложности....

Рейтинг сериала

8.9
Оцените 30 голосов
7.6 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Первый отдел» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Окончательный диагноз I
Сезон 2 Серия 1
9 марта 2022
Окончательный диагноз II
Сезон 2 Серия 2
9 марта 2022
Рандеву со смертью I
Сезон 2 Серия 3
9 марта 2022
Рандеву со смертью II
Сезон 2 Серия 4
10 марта 2022
Посредник I
Сезон 2 Серия 5
10 марта 2022
Посредник II
Сезон 2 Серия 6
10 марта 2022
Бог I
Сезон 2 Серия 7
11 марта 2022
Бог II
Сезон 2 Серия 8
11 марта 2022
Черная стрела I
Сезон 2 Серия 9
14 марта 2022
Черная стрела II
Сезон 2 Серия 10
14 марта 2022
Долг I
Сезон 2 Серия 11
14 марта 2022
Долг II
Сезон 2 Серия 12
15 марта 2022
Темница I
Сезон 2 Серия 13
15 марта 2022
Темница II
Сезон 2 Серия 14
15 марта 2022
Частная версия I
Сезон 2 Серия 15
16 марта 2022
Частная версия I
Сезон 2 Серия 16
16 марта 2022
Частная версия II
Сезон 2 Серия 17
16 марта 2022
Отрава I
Сезон 2 Серия 18
17 марта 2022
Эксперимент I
Сезон 2 Серия 19
17 марта 2022
Эксперимент II
Сезон 2 Серия 20
17 марта 2022
График выхода всех сериалов
