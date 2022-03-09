Во 2 сезоне сериала «Первый отдел» история о сотрудниках Следственного комитета России, которые занимаются расследованием самых сложных случаев. В центре событий оказывается один из лучших оперативников - Юрий Брагин. Прошло несколько месяцев с тех пор, как он занял должность следователя по особо важным делам в главном подразделении СК. Герой старается не забывать родных и приезжать в Питер как можно чаще, но огромное количество работы часто мешает ему навещать семью. Жена устала от того, что его всегда нет рядом, и грозит подать на развод. В Москве у Юрия тоже возникают сложности....