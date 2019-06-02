В 1 сезоне 10 серии сериала «Предприятие «Божий дар» приходит время делить награбленное. Джеймс вместе с товарищами готовится к подставным похоронам, в то время как пастор с супругой после стычки с картелем отправляются на мексиканские поля смерти.