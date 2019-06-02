В 1 сезоне 6 серии сериала «Предприятие «Божий дар» начинает открываться предыстория «предприятия», согласно которой Пол Аллен Браун совсем не тот, за кого себя выдаёт, а отец Гленна обнаруживает пропажу сына и бросается на его поиски.