В 1 сезоне 7 серии сериала «Пенниуорт» Томас и Марта отправляются в особняк за Патрицией, чтобы уберечь девушку от коварного мага Кроули. Альфред продолжает охоту на убийцу Эсме. Вместе с парнями он выслеживает молодого капитана Керзона.
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