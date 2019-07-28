В 1 сезоне 3 серии сериала «Пенниуорт» судьба сталкивает Альфи с американской шпионкой Мартой Джонс. Ей необходимо спасти выдающегося ученого от преследования со стороны властей. Выясняется, что гениальный изобретатель — гомосексуал.
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