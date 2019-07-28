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Киноафиша Сериалы Пенниуорт Сезоны Сезон 1 Серия 6

Пенниуорт 2019 6 серия 1 сезон

8.0 Оцените
10 голосов
Все серии 1 сезона «Пенниуорт»
Пилот
Сезон 1 / Серия 1 28 июля 2019
Хозяйская дочь
Сезон 1 / Серия 2 4 августа 2019
Марта Кейн
Сезон 1 / Серия 3 11 августа 2019
Леди Пенелопа
Сезон 1 / Серия 4 11 августа 2019
Ширли Бэсси
Сезон 1 / Серия 5 18 августа 2019
Возвращение
Сезон 1 / Серия 6 25 августа 2019
Джулия Кристи
Сезон 1 / Серия 7 8 сентября 2019
Сэнди Шоу
Сезон 1 / Серия 8 15 сентября 2019
Альма Коган
Сезон 1 / Серия 9 22 сентября 2019
Марианна Фейтфул
Сезон 1 / Серия 10 29 сентября 2019
О чем cерия

В 1 сезоне 6 серии сериала «Пенниуорт» на помощь к Альфреду приходит Риппер. Криминальный авторитет сводит телохранителя с человеком, способным установить местонахождение убийцы Эсме. Тем временем к лорду Харвуду возвращаются воспоминания.

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