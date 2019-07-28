В 1 сезоне 6 серии сериала «Пенниуорт» на помощь к Альфреду приходит Риппер. Криминальный авторитет сводит телохранителя с человеком, способным установить местонахождение убийцы Эсме. Тем временем к лорду Харвуду возвращаются воспоминания.
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