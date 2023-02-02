Меню
Пенниуорт
Новости
Новости о сериале «Пенниуорт»
Новости о сериале «Пенниуорт»
Сериал DC «Пенниуорт» закрыт после третьего сезона
Отмена шоу произошла сразу после того, как Джеймс Ганн и Питер Сафран раскрыли свой план по развитию киновселенной DC.
Написать
2 февраля 2023 15:13
Приключения будущего дворецкого Бэтмена: о чем будет третий сезон сериала «Пенниуорт»
Новые серии будут посвящены борьбе Альфреда с террористами, способными контролировать разумы других людей.
Написать
22 сентября 2022 16:01
Приключения будущего дворецкого Бэтмена продолжатся: сериал «Пенниуорт» продлен на третий сезон
Шоу переезжает на HBO Max.
Написать
18 октября 2021 10:22
