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Киноафиша Сериалы Пятый этаж без лифта Сезоны Сезон 1 Серия 4

Пятый этаж без лифта 2015 4 серия 1 сезон

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Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1 26 декабря 2015
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2 26 декабря 2015
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3 26 декабря 2015
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4 26 декабря 2015
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Пятый этаж без лифта» риэлтор находит в вещах Бори дорогостоящие редкие часы и понимает, что совсем не знает жениха. Фадеев получает приглашение на кинопробы, а Семичевы борются за деньги, спрятанные в квартире. 

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