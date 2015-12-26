В 1 сезоне 4 серии сериала «Пятый этаж без лифта» риэлтор находит в вещах Бори дорогостоящие редкие часы и понимает, что совсем не знает жениха. Фадеев получает приглашение на кинопробы, а Семичевы борются за деньги, спрятанные в квартире.