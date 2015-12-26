В 1 сезоне 2 серии сериала «Пятый этаж без лифта» Сима придумывает, как заставить владельцев съехать из квартиры детства Бори. Денис переживает творческий кризис, Фадеев начинает помогать Анне, а Семичев знакомится с матерью Серафимы.