В 1 сезоне 2 серии сериала «Пятый этаж без лифта» Сима придумывает, как заставить владельцев съехать из квартиры детства Бори. Денис переживает творческий кризис, Фадеев начинает помогать Анне, а Семичев знакомится с матерью Серафимы.
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