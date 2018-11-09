Во 2 сезоне 8 серии сериала «Патриот» Лесли идёт на жертву, чтобы помочь Тэвнеру избежать преследования. Элис способствует аресту свёкра, а на свадьбе Эдварда и Кэрол практически отсутствуют гости. Джон пытается незамеченным покинуть страну.
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