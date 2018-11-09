Во 2 сезоне 4 серии сериала «Патриот» Тэвнер идёт на риск, чтобы отвлечь внимание от запланированного убийства Кантара. Агата предлагает Элис заключить выгодную для её мужа сделку, а Джон в поезде неожиданно сталкивается со своей матерью.
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