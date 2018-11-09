Во 2 сезоне 5 серии сериала «Патриот» Том даёт сыну несколько выходных перед завершением задания, а Эдвард и Кэрол решают пожениться в Париже. Джон нарушает служебный протокол, что приводит к раскрытию его местоположения и личности Лэйкмана.
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