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Киноафиша Сериалы Патриот Сезоны Сезон 2 Серия 2

Патриот 2015 - 2018 2 серия 2 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Все серии 2 сезона «Патриот»
Американские даймы
Сезон 2 / Серия 1 9 ноября 2018
The Vantasner Danger Meridian
Сезон 2 / Серия 2 9 ноября 2018
Парижские пистолеты
Сезон 2 / Серия 3 9 ноября 2018
Клинок и рука
Сезон 2 / Серия 4 9 ноября 2018
Армия незнакомцев
Сезон 2 / Серия 5 9 ноября 2018
К черту Джона Уэйна
Сезон 2 / Серия 6 9 ноября 2018
Заряжен
Сезон 2 / Серия 7 9 ноября 2018
Побег из Парижа
Сезон 2 / Серия 8 9 ноября 2018
О чем cерия

Во 2 сезоне 2 серии сериала «Патриот» благодаря присланному видео разоблачены похитители Эдварда. Когда команда безопасности Уолли прибывает в Париж, Джон начинает готовиться к убийству кандидата в президенты.

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