В 1 сезоне 1 серии сериала «Патрик Мелроуз» героиновый наркоман аристократ Патрик вынужден отправиться в Нью-Йорк за прахом ненавистного отца. Конечно, эти выходные будут для него сущим адом, а сны превратятся в кошмары.