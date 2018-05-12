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Киноафиша Сериалы Патрик Мелроуз Сезоны Сезон 1 Серия 1

Патрик Мелроуз 2018 1 серия 1 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Плохие новости
Сезон 1 / Серия 1 12 мая 2018
Не обращай внимания
Сезон 1 / Серия 2 19 мая 2018
Немного надежды
Сезон 1 / Серия 3 26 мая 2018
Молоко матери
Сезон 1 / Серия 4 2 июня 2018
Наконец
Сезон 1 / Серия 5 9 июня 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 1 серии сериала «Патрик Мелроуз» героиновый наркоман аристократ Патрик вынужден отправиться в Нью-Йорк за прахом ненавистного отца. Конечно, эти выходные будут для него сущим адом, а сны превратятся в кошмары.

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