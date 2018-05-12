В 1 сезоне 4 серии сериала «Патрик Мелроуз» Патрик проводит лето в фамильном доме на юге Франции со своей женой и двумя сыновьями. Элеонор планирует завещать дом какому-то постороннему человеку, нежели своему ребенку.
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