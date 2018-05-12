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Киноафиша Сериалы Патрик Мелроуз Сезоны Сезон 1 Серия 2

Патрик Мелроуз 2018 2 серия 1 сезон

8.4 Оцените
10 голосов
Плохие новости
Сезон 1 / Серия 1 12 мая 2018
Не обращай внимания
Сезон 1 / Серия 2 19 мая 2018
Немного надежды
Сезон 1 / Серия 3 26 мая 2018
Молоко матери
Сезон 1 / Серия 4 2 июня 2018
Наконец
Сезон 1 / Серия 5 9 июня 2018
О чем cерия

В 1 сезоне 2 серии сериала «Патрик Мелроуз» в роскошном доме на юге Франции живет семья Мелроузов. Маленький Патрик испытывает на себе гнев отца и пытается терпеть все. Мать не в состоянии спасти сына.

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