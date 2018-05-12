В 1 сезоне 2 серии сериала «Патрик Мелроуз» в роскошном доме на юге Франции живет семья Мелроузов. Маленький Патрик испытывает на себе гнев отца и пытается терпеть все. Мать не в состоянии спасти сына.
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