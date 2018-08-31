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Постер к сериалу Полиция Парадайз
Постер к сериалу Полиция Парадайз
Постер к сериалу Полиция Парадайз
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
3 постера
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 6.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Полиция Парадайз
Полиция Парадайз (2018 - …) Paradise PD 18+
Год выпуска 2018
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 14 часов 0 минут
О чем сериал

«Полиция Парадайз» — многосерийное анимационное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. Действие строится вокруг полицейского управления небольшого провинциального города, где преступность процветает как никогда, при этом сотрудники правоохранительных органов на редкость некомпетентны. За безопасность местных жителей отвечают начальник полиции Рэндалл Кроуфорд, его жесткая напарница Ябовски, трусливый Фитцджеральд, наркозависимый Пуля и многие другие. В каждом новом эпизоде главные герои сталкиваются с различными правонарушениями, которые имеют определенные последствия как для самих полицейских, так и для всех остальных горожан.

Полиция Парадайз - трейлер третьего сезона
Полиция Парадайз
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Роджер Блэк
Вако О’Гуин
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Лэнс Реддик
Лэнс Реддик
Том Кенни
Том Кенни Chief Randall Crawford
Дэна Снайдер
Дэна Снайдер Dusty Marlow
Сара Чок
Сара Чок Gina Jabowski
Седрик Ярбро
Седрик Ярбро Gerald Fitzgerald
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Полиция Парадайз - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2018, 10 эпизодов
 
Полиция Парадайз - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
Полиция Парадайз - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2021, 12 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Полиция Парадайз
Кадры из сериала
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