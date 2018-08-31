«Полиция Парадайз» — многосерийное анимационное шоу, производством которого занимается стриминговая платформа Netflix. Действие строится вокруг полицейского управления небольшого провинциального города, где преступность процветает как никогда, при этом сотрудники правоохранительных органов на редкость некомпетентны. За безопасность местных жителей отвечают начальник полиции Рэндалл Кроуфорд, его жесткая напарница Ябовски, трусливый Фитцджеральд, наркозависимый Пуля и многие другие. В каждом новом эпизоде главные герои сталкиваются с различными правонарушениями, которые имеют определенные последствия как для самих полицейских, так и для всех остальных горожан.