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Киноафиша Сериалы Паника Сезоны Сезон 1 Серия 9

Паника 2021 9 серия 1 сезон

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ПАНИКА
Сезон 1 / Серия 1 28 мая 2021
ВЫСОТА
Сезон 1 / Серия 2 28 мая 2021
ЛОВУШКИ
Сезон 1 / Серия 3 28 мая 2021
ПОБЕГ
Сезон 1 / Серия 4 28 мая 2021
ПРИЗРАКИ
Сезон 1 / Серия 5 28 мая 2021
ТУПИК
Сезон 1 / Серия 6 28 мая 2021
ДОВЕРИЕ
Сезон 1 / Серия 7 28 мая 2021
ВОЗВРАЩЕНИЕ
Сезон 1 / Серия 8 28 мая 2021
КЛЕТКИ
Сезон 1 / Серия 9 28 мая 2021
ТУРНИР
Сезон 1 / Серия 10 28 мая 2021
О чем cерия

В 1 сезоне 9 серии сериала «Паника» один из финалистов неожиданно дисквалифицирован. Давление извне нарастает, а сами игроки чувствуют себя загнанными в ловушку. В итоге главным героям приходится рискнуть всем ради того, чтобы дойти до самого конца.

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