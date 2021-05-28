В 1 сезоне 9 серии сериала «Паника» один из финалистов неожиданно дисквалифицирован. Давление извне нарастает, а сами игроки чувствуют себя загнанными в ловушку. В итоге главным героям приходится рискнуть всем ради того, чтобы дойти до самого конца.
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