В 1 сезоне 7 серии сериала «Паника» между оставшимися игроками усиливается недоверие по отношению друг к другу. Пятое испытание проходит неподалеку от заброшенного железнодорожного моста. Некоторые темные секреты главных героев всплывают наружу.
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