В 1 сезоне 7 серии сериала «Долина соблазна» дядя Клиффорд сражается за сердца и умы Чукалиссы. Снова появившись в клубе, вся команда собирается вместе. Они планируют подготовиться к масштабному мероприятию. Грядущая ночь будет полна сюрпризов.
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