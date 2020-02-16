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Киноафиша Сериалы Чужестранка Сезоны Сезон 5 Серия 9

Чужестранка 2014 9 серия 5 сезон

8.8 Оцените
10 голосов
Все серии 5 сезона «Чужестранка»
Огненный крест
Сезон 5 / Серия 1 16 февраля 2020
Меж двух огней
Сезон 5 / Серия 2 23 февраля 2020
Свободная воля
Сезон 5 / Серия 3 1 марта 2020
Люди, на которых можно положиться
Сезон 5 / Серия 4 8 марта 2020
Поклонение непрерывное
Сезон 5 / Серия 5 15 марта 2020
Лучше жениться, чем сгорать от желания
Сезон 5 / Серия 6 22 марта 2020
Баллада о Роджере Маке
Сезон 5 / Серия 7 29 марта 2020
Известные последние слова
Сезон 5 / Серия 8 12 апреля 2020
Чудовища и герои
Сезон 5 / Серия 9 19 апреля 2020
Милосердие последует за мной
Сезон 5 / Серия 10 26 апреля 2020
Торт с путешествия
Сезон 5 / Серия 11 3 мая 2020
Никогда, моя любовь
Сезон 5 / Серия 12 10 мая 2020
О чем серия

В 5 сезоне 9 серии сериала «Чужестранка» Джейми становится жертвой змеиного ядовитого укуса. Клэр опасается, что у нее недостаточно ресурсов для его спасения. Джейми просит Роджера исполнить одну из его просьб в силу скорой кончины.

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