В 5 сезоне 9 серии сериала «Чужестранка» Джейми становится жертвой змеиного ядовитого укуса. Клэр опасается, что у нее недостаточно ресурсов для его спасения. Джейми просит Роджера исполнить одну из его просьб в силу скорой кончины.
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