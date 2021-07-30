Во 2 сезоне 2 серии сериала «Внешние отмели» времени становится все меньше. В итоге Сара и Джон Би вынужденно соглашаются на не самую простую сделку. Между тем их друзья пытаются найти доказательства, которые раскроют истинную природу Уорда и Рэйфа.
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