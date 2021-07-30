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Киноафиша Сериалы Внешние отмели Сезоны Сезон 2 Серия 5

Внешние отмели 2020 5 серия 2 сезон

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Все серии 2 сезона «Внешние отмели»
Золото
Сезон 2 / Серия 1 30 июля 2021
Ограбление
Сезон 2 / Серия 2 30 июля 2021
Молитвы
Сезон 2 / Серия 3 30 июля 2021
Возвращение домой
Сезон 2 / Серия 4 30 июля 2021
Самое темное время
Сезон 2 / Серия 5 30 июля 2021
«Дратер»
Сезон 2 / Серия 6 30 июля 2021
Костер
Сезон 2 / Серия 7 30 июля 2021
Крест
Сезон 2 / Серия 8 30 июля 2021
В ловушке
Сезон 2 / Серия 9 30 июля 2021
Coastal Venture
Сезон 2 / Серия 10 30 июля 2021
О чем серия

Во 2 сезоне 5 серии сериала «Внешние отмели» Джей-Джею удается придумать, как вызволить своего друга из ловушки. Однако план оказывается довольно ненадежным. Киара и Сара переживают ряд семейных конфликтов, а Поуп ищет новую информацию о ключе.

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