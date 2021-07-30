Во 2 сезоне 5 серии сериала «Внешние отмели» Джей-Джею удается придумать, как вызволить своего друга из ловушки. Однако план оказывается довольно ненадежным. Киара и Сара переживают ряд семейных конфликтов, а Поуп ищет новую информацию о ключе.
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