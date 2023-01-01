В 1 сезоне 4 серии сериала «Отражение» Дарья стреляет в подозреваемого во время слежки. Она уверена, что у мужчины был в руках нож. Однако при госпитализации никто оружия не обнаружил. В итоге девушка отправляется в тюрьму на целых пять лет...
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