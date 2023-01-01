Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Отражение Сезоны Сезон 1 Серия 4

Отражение 2011 4 серия 1 сезон

мало голосов Оцените
0 голосов
Эпизод 1
Сезон 1 / Серия 1
Эпизод 2
Сезон 1 / Серия 2
Эпизод 3
Сезон 1 / Серия 3
Эпизод 4
Сезон 1 / Серия 4
Эпизод 5
Сезон 1 / Серия 5
Эпизод 6
Сезон 1 / Серия 6
Эпизод 7
Сезон 1 / Серия 7
Эпизод 8
Сезон 1 / Серия 8
Эпизод 9
Сезон 1 / Серия 9
Эпизод 10
Сезон 1 / Серия 10
Эпизод 11
Сезон 1 / Серия 11
Эпизод 12
Сезон 1 / Серия 12
О чем cерия

В 1 сезоне 4 серии сериала «Отражение» Дарья стреляет в подозреваемого во время слежки. Она уверена, что у мужчины был в руках нож. Однако при госпитализации никто оружия не обнаружил. В итоге девушка отправляется в тюрьму на целых пять лет...

Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Восставшая из ада
Восставшая из ада 7 комментариев
Мальдивы подождут
Мальдивы подождут 12 комментариев
Гипнотик
Гипнотик 2 комментария
Related video
В глазах двоится: дочь Елены Борщевой из КВН растет близняшкой матери
Кожа да кости: изможденная Анжелика Варум ошарашила публику
Обрадовались раньше времени: Рома Букин выступил с заявлением о продолжении сериала
Леонова в «Джентльменах удачи» вынудили рвать последние волосы на голове: зрители не заметили
Чертовщина какая-то: жена Александра Михайлова на одно лицо с Надюхой (фото)
Николай Рыбников не зря прятал единственную дочь: такой участи не позавидуешь
Как мама с сыном: честное фото жены Колдуна шокировало публику
Из-за Добронравова пришлось закрыть целое шоу: вот что выяснилось
Эта копия Орбакайте даже не подозревала, что однажды станет главной звездой ТВ: вот о ком речь
За советский хит обидно: новые Ихтиандр и Гуттиэре вызывают лишь гомерический хохот
Атлант расправил плечи: на пляжном фото муж Орбакайте невероятно горяч
Гены сыграли злую шутку: внуку-качку «Миледи» посочувствует каждый
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше